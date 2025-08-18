«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Rita Pereira, 43 anos, voltou a partilhar momentos especiais das suas férias em família em Pedrógão Grande, um destino que, como a própria revelou, já faz parte da tradição anual. «Voltámos onde fomos felizes, sim ☺️ Pedrógão Grande passou a ser visita anual de férias em família 🤎», escreveu a atriz numa publicação no Instagram.

Num registo muito feliz, Rita descreveu dias de descanso e partilha em família: «São sempre dias tão bons, com tudo o que adoro, boa comida, gargalhadas com amigos e família, o campo, o rio, a lagoa, a barragem, a manta de retalhos no chão, o picnic, os cães, as noites quentes, os passeios pela montanha, todas as memórias positivas que quero que os meus filhos guardem.»

A atriz fez questão de agradecer aos anfitriões destes dias de verão no centro do país: «Obrigada aos tios/padrinhos por serem os melhores anfitriões 🤎 Bernardo Gonçalves e Tiago Careto.» Um agradecimento que mostra a forte ligação entre Rita, os amigos e a família.

Mas nem só de palavras se fizeram estas férias, também as imagens partilhadas nos stories deram muito que falar. Num momento divertido, Rita revela um momento de improviso: usou um alguidar como bóia para a filha Lowê, de 9 meses, no rio. Um momento simples e divertido, que provou que a criatividade também faz parte da bagagem de férias. Outro dos momentos mais ternurentos foi a partilha de duas fotografias lado a lado, com a legenda “os mesmos três”. Numa delas, de 2024, Rita surge grávida, com o filho Lonô ao colo. Na outra, de 2025, recria exatamente a mesma pose e o mesmo cenário, mas desta vez com os dois filhos nos braços. Um registo emocionante que não deixou ninguém indiferente.

Os comentários multiplicaram-se. A amiga Helena Coelho não resistiu: “😍 que foto❤️”. Também Yolanda Tati partilhou a emoção: “A paz e o amor ❤️”. Já o grande amigo e padrinho dos filhos, Tiago Careto, resumiu o espírito destas férias em poucas palavras: “É só amor 🧡”.

Entre gargalhadas, banhos de rio, comida, família, amigos e noites quentes, Rita Pereira mostrou mais uma vez o quanto valoriza as memórias criadas em família. Uma viagem que, como descreveu, é feita de afetos, simplicidade e momentos autênticos que, ano após ano, já fazem parte da sua história.

Relembre-se deste momento imperdível com a filha da atriz:

Veja também:

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade - Novelas - TVI

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!» - Novelas - TVI