Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Rita Pereira recorreu ao Instagram para partilhar um excerto do episódio desta noite de «Terra Forte», a novela da TVI onde interpreta a personagem Maria de Fátima. A cena em que estão acontece no episódio desta quarta-feira, dia 18 de março.

No story publicado na sua página oficial, a atriz revelou o entusiasmo pelas cenas gravadas ao lado da colega Lucinda Loureiro:

«Adorei fazer estas cenas com a Lucinda Loureiro. Gostava que vissem.»

O excerto partilhado funciona como um aperitivo do que os telespectadores poderão ver esta noite no novo episódio da novela. Uma cena que, segundo a própria atriz, vale mesmo a pena ver.