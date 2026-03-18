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Terra Forte

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem» - TVI

Rita Pereira partilhou nas redes sociais um excerto do episódio desta noite de «Terra Forte» e deixou um recado aos fãs.

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Rita Pereira recorreu ao Instagram para partilhar um excerto do episódio desta noite de «Terra Forte», a novela da TVI onde interpreta a personagem Maria de Fátima. A cena em que estão acontece no episódio desta quarta-feira, dia 18 de março. 

No story publicado na sua página oficial, a atriz revelou o entusiasmo pelas cenas gravadas ao lado da colega Lucinda Loureiro:

«Adorei fazer estas cenas com a Lucinda Loureiro. Gostava que vissem.»

O excerto partilhado funciona como um aperitivo do que os telespectadores poderão ver esta noite no novo episódio da novela. Uma cena que, segundo a própria atriz, vale mesmo a pena ver.

 

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