Rita Pereira arrasa no concerto de Pedro Sampaio com um look bem ousado, que está a dar que falar

Luís Borges deixou os seguidores rendidos ao partilhar um vídeo no Instagram, captado durante o concerto do artista brasileiro Pedro Sampaio – conhecido pelos seus hits contagiantes e colaborações com grandes nomes do funk e pop. Com uma carreira em ascensão, Sampaio tem conquistado palcos e fãs com o seu estilo irreverente e atuações cheias de energia.

No vídeo, Luís surge acompanhado pelas irmãs Rita e Joana Pereira, pela atriz e cantora Soraia Tavares e pela artista Nenny, todos a viver intensamente um espetáculo que prometia – e entregou – momentos verdadeiramente inesquecíveis.

A gravação mostra uma coreografia inesperada e poderosa: ao som de «Bota um Funk», colaboração entre Anitta e Pedro Sampaio, vemos Luís Borges e os amigos completamente imóveis, em pose, no meio do concerto. O mais surpreendente? Todo o público seguiu o exemplo e ficou paralisado, como se o tempo tivesse congelado.

Mas assim que o refrão começa, o ambiente explode. Num instante, todos — sem exceção — saltam, dançam e vibram com a música. A plateia, com as lanternas dos telemóveis ligadas, entrou em total sintonia, criando um espetáculo visual e sonoro absolutamente arrebatador.

O momento deixou os seguidores fascinados, e os comentários não se fizeram esperar: «Bota um funk nessa porra @pedrosampaio», «Botaaaaaaa», «Botaaaa», «Brutal», «Espetacular com todo o público sincronizado. Amava perceber como aconteceu este momento incrível».

Veja o momento aqui:

Além da energia contagiante e do momento surpreendente que Luís Borges partilhou nas redes sociais, outro detalhe não passou despercebido: o look arrojado de Rita Pereira, que voltou a provar que sabe como se destacar em qualquer ocasião.

Para o concerto de Pedro Sampaio, a atriz apostou num conjunto descontraído mas cheio de estilo. Usou umas calças de ganga, combinadas com um body branco em renda, de alças finas e decote em V, branco. O toque especial? O body era adornado com fios brilhantes caídos, que criavam um efeito cintilante e sofisticado à medida que a luz do palco os tocava.