Rita Pereira, Luís Borges e Carina Caldeira unem-se para ajudar uma associação e contam consigo

Esta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, Rita Pereira, Luís Borges e Carina Caldeira anunciaram que estavam unidos por uma boa causa, já nos próximos dias 7 e 8 de fevereiro.

Os três artistas vão colocar roupas à venda e todo o valor angariado da reverter para uma associação:

«SHARE é o CLOSET SALE que estavas à espera!!! Dias 7 e 8 de Fevereiro, podes comprar as nossas roupas, algumas novas com etiqueta, a preços únicos, na loja @fuckingorgeous.brand em Lisboa!!! Estaremos lá os 3 para te receber e até ajudar no styling das roupas que comprares. Parte dos lucros reverte a favor do @chaodosbichos associação que já conhecemos há anos e sabemos que a ajuda é certa. VENS TER CONNOSCO?!», pode ler-se na publicação.

A iniciativa foi aplaudida por muitos seguidores: «Excelente ideia e parabéns pela iniciativa», «Espectacular», «Wowwww!!! Que mega».