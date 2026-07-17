“Só falta marcares a festa”: Rita Pereira surge deslumbrante em vestido de noiva

Rita Pereira voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais ao protagonizar uma nova sessão fotográfica para uma marca de roupa da qual é embaixadora e pela qual nutre um carinho especial. A atriz, que atualmente interpreta Maria de Fátima na novela Terra Forte, surgiu com um deslumbrante vestido de noiva, deixando os fãs rendidos à elegância do visual.

A publicação, acompanhada pela descrição «Colecção Especial Noivas (…)», rapidamente reuniu milhares de reações e comentários. Entre os muitos elogios dirigidos à atriz, houve uma mensagem em particular que não passou despercebida.

Luís Borges, amigo, estilista e colega de Rita Pereira, decidiu brincar com a situação e deixou um comentário carregado de humor: «Só falta marcares a festa».

Veja aqui as imagens da atriz vestida de Noiva:

Também Guillaume Lalung, companheiro da atriz, reagiu às fotografias, escrevendo: «Sweet black baby Gojo!». Nos comentários, multiplicaram-se ainda as mensagens de admiração, como «Genial, adorei Hyndia», «Sempre a bombar», «Lindaaa», «Espectacular», «UAU, que fotos!!!» e «Lindíssima!».

Apesar da brincadeira em torno de um eventual casamento, importa recordar que Rita Pereira e Guillaume Lalung já construíram uma família sólida e são pais de dois filhos: Lonô, nascido em dezembro de 2018, e Lowê, que chegou ao mundo em novembro de 2024.

Com esta nova produção fotográfica, Rita Pereira voltou a mostrar porque continua a ser uma das figuras mais acarinhadas do panorama nacional, reunindo elogios não só pela sua beleza, mas também pela cumplicidade e boa disposição que partilha com amigos e seguidores.