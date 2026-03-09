«Um dia triste»: Rita Pereira está de luto e deixa mensagem arrepiante

Rita Pereira viveu no domingo, 8 de março, um dia particularmente emotivo, marcado pela despedida da casa da avó, que entretanto faleceu. A atriz partilhou esse momento delicado com os seguidores nas redes sociais, revelando a tristeza que sentiu ao regressar ao local pela última vez. "E hoje é um dia triste porque a minha avó faleceu e eu vim entrar na casa pela última vez", contou.

Num gesto pouco habitual, Rita Pereira decidiu abrir o coração e mostrar um momento muito pessoal, falando sobre esta despedida dolorosa após a morte da avó. A atriz recorreu ao Instagram para explicar o significado daquele dia e a ligação especial que sempre teve àquele espaço.

Antes de falar sobre o assunto, Rita Pereira mostrou-se no Miradouro da Senhora do Monte, no centro de Lisboa, local que está intimamente ligado às suas memórias de infância. Foi precisamente aí que começou por contextualizar aos seguidores o motivo daquela visita.

Nas imagens que partilhou, podia ler-se a mensagem: "Vou partilhar algo bem pessoal que não é habitual".

De seguida, a atriz recordou a ligação da avó àquele lugar e a vista privilegiada que sempre fez parte das suas memórias: "A minha avó morava neste prédio e este prédio tem esta vista, portanto a vista que os turistas hoje em dia vem todos ver eu tinha todos os dias em casa da minha avó", contou.

Visivelmente emocionada, Rita Pereira explicou que aquele seria o último momento dentro da casa, uma vez que a família deixará de ser proprietária do imóvel. "E hoje é um dia triste porque a minha avó faleceu e eu vim entrar na casa pela última vez, porque a casa vai deixar de ser nossa e vim despedir-me das coisas da minha avó e do prédio da minha avó", acrescentou, dando ainda a entender que não prevê regressar tão cedo àquele local tão especial da sua história.