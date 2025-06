Nem vai acreditar com quem é que Rita Pereira está a passar férias

Rita Pereira surpreendeu os seguidores ao partilhar um vídeo divertido e cheio de cumplicidade ao lado de Fernanda Serrano, Sara Barradas e Joana Seixas — as inesquecíveis "manas Lobo" da novela da TVI «Quero é Viver».

Na ficção, as quatro atrizes interpretaram irmãs, mas parece que os laços criados nos bastidores ultrapassaram o ecrã. Hoje, são muito mais do que colegas de trabalho: são verdadeiras "manas de coração".

A amizade entre as atrizes tem vindo a fortalecer-se ao longo dos anos, e são várias as ocasiões em que partilham nas redes sociais momentos especiais vividos juntas. Desta vez, decidiram aproveitar uns dias de descanso e estão de férias juntas, em clima de pura alegria e companheirismo.

No vídeo partilhado por Rita Pereira, as quatro atrizes surgem animadas, à volta de uma mesa, numa noite quente de quase verão, a brindar à vida, à amizade e aos bons momentos. Os sorrisos cúmplices, a boa disposição e o carinho entre elas não deixam dúvidas: a ligação que construíram é sólida e genuína.

Veja o vídeo, aqui:

Aproveite e recorde o momento em que em «Quero é Viver» todos aguardam no exterior do café pela chegada de Ana (São José Lapa). Sérgio (Fernando Rodrigues) diz a Ana que têm uma surpresa para ela e esta fica espantada por ver as suas fotografias expostas, com as filhas a dizerem-lhe que prepararam aquela exposição para homenageá-la: