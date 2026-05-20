“Lobo em pele de cordeiro”: Rita Pereira revela transformação exclusiva de Maria de Fátima em «Terra Forte»

Na novela «Terra Forte», a personagem Maria de Fátima, interpretada por Rita Pereira, vive uma das fases mais intensas e surpreendentes da história. Após uma série de confrontos, reviravoltas e decisões radicais, a personagem afasta-se de Flor e Sammy, iniciando um novo capítulo da sua vida marcado por luxo, poder e mistério. Nesta nova temporada, Maria de Fátima surge completamente transformada, com um visual irreconhecível que deixou os fãs em grande especulação. A personagem aparece agora sob uma nova identidade, associada a uma vida milionária, mas vivida longe de tudo e de todos, a Carmen.

Um dos detalhes que mais chamou a atenção do público foi a mudança radical de visual, que inclui até a utilização de elementos de caracterização específicos, reforçando a ideia de disfarce e reinvenção da personagem. Esta transformação visual tornou-se rapidamente um dos temas mais comentados entre os espectadores. A própria TVI destacou esta nova etapa através da partilha de imagens dos bastidores: “Nesta nova temporada de “Terra Forte”, chega Carmen! As surpresas não param e os esquemas também não. Fique a par de tudo, de segunda a sexta, na TVI 👀”

E neste mesmo video a atriz deixa uma mensagem muito especial aos fãs: “Na segunda temporada, a Maria de Fátima vai estar diferente. Uma transformação que não esquece os detalhes, que implica todo o tipo de acessórios e, sobretudo, o talento de quem consegue fazer disto um trabalho de arte. E assim chega uma mulher inocente, um lobo em pele de cordeiro, pronta para vingar-se. Não percam a segunda temporada de Terra Forte.”

A revelação gerou uma onda de entusiasmo entre os fãs da novela, que rapidamente encheram as redes sociais de comentários. Entre as reações destacam-se mensagens como: “Incrível”, “A Estrelinha voltou!”, “A Rita está fantástica”. Muitos espectadores mostraram ainda expectativa em relação ao rumo da personagem, com alguns a alertarem que Maria de Fátima ainda poderá surpreender: “Ainda vais fazer das tuas…”.

Também houve quem recordasse a trajetória da personagem e a intensidade das suas ações ao longo da novela, deixando claro que a relação do público com Maria de Fátima continua marcada por emoção, nostalgia e antecipação.

Com esta reviravolta, «Terra Forte» reforça o seu registo de drama e imprevisibilidade, mantendo os espectadores agarrados a cada novo episódio e consolidando Maria de Fátima como uma das personagens mais impactantes na história.