«O coração confirmou»: Rita Pereira explode de emoção com vitória histórica

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 1min
Rita Pereira já reagiu.

Rita Pereira não podia estar mais feliz. A atriz, que dá vida à impiedosa Maria de Fátima na novela “Terra Forte”, da TVI, vive um momento de grande entusiasmo e orgulho profissional. Depois de um arranque com altos e baixos nas audiências, a trama escrita por Maria João Costa conquistou o público e alcançou a liderança, superando a concorrência direta.

Nas suas redes sociais, Rita fez questão de partilhar o feito e de agradecer a todos os que fazem parte do projeto. “O público escolheu e o coração confirmou: ‘Terra Forte’ é a novela mais vista e preferida dos portugueses 🤗”, começou por escrever, em tom emocionado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A atriz destacou ainda o trabalho e dedicação de toda a equipa, deixando uma mensagem de reconhecimento a quem está por trás das câmaras. “Que alegria e orgulho fazer parte desta família — atores, técnicos, produção, realização, som, imagem, maquilhagem, guarda-roupa — o talento que está atrás das câmaras é tão grande ou maior quanto o que aparece nelas.”

Com o seu carisma habitual, Rita Pereira não resistiu a terminar a publicação com uma pitada de humor, ao estilo da sua personagem: “A Maria de Fátima agradece, à sua maneira 😈”, escreveu, arrancando sorrisos dos fãs e colegas. Nas redes sociais, os fãs reagiram em massa à partilha: Matos de Fátima! Arrasa ”, Maria de Fátima rocks 💥”, “A novela está incrível” foram apenas alguns dos comentários que encheram a caixa de mensagens da atriz.

Entre aplausos e reconhecimento, Rita Pereira volta a provar que é uma das maiores estrelas da ficção portuguesa, e que, com “Terra Forte”, o público não só escolheu… como confirmou.

