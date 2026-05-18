Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:40
Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre» - TVI

Um dos momentos mais bonitos na carreira da atriz.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A novela “Terra Forte” tornou-se, sem dúvida, a telenovela do momento, conquistando os telespectadores do início ao fim com uma narrativa intensa, personagens fortes e momentos marcantes que têm mantido o público completamente agarrado ao ecrã. O sucesso da produção da TVI é tão evidente que já vai estrear uma segunda temporada, que promete voltar a surpreender e a elevar ainda mais as expectativas dos fãs.

O final da primeira temporada ficou marcado por acontecimentos decisivos, nomeadamente o casamento dos protagonistas e o desfecho trágico reservado aos vilões, encerrando várias das principais linhas narrativas de forma emotiva e impactante.

Uma das grandes razões apontadas para o sucesso da novela é a presença de uma das personagens mais icónicas da trama, Maria de Fátima, interpretada pela atriz Rita Pereira. A sua performance tem sido amplamente elogiada, sendo destacada pela intensidade, entrega e capacidade de dar vida a uma personagem complexa e marcante. O desempenho da atriz tem sido um dos pontos mais falados desta primeira temporada, contribuindo de forma decisiva para a popularidade da produção.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Após a exibição do último episódio da temporada, Rita Pereira foi alvo de centenas de mensagens de elogio e reconhecimento, nas quais os espectadores destacam a qualidade da sua interpretação e o impacto da sua personagem.

Entre as mensagens recebidas, podem ler-se comentários como: « Dizer-te que estou a ver o ultimo episodio da primeira temporada de Terra Forte. E estás de parabéns, que grande papelão ! Continua, excelente trabalho. Um beijinho»; « Olá Rita , bom dia. Eu já sabia que eras uma boa actriz mas o episódio de ontem de Terra Forte superou as expectativas, parabéns estou adorar a Maria de Fátima ( e a odiar ao mesmo tempo) Beijinhos»; e ainda « Deste o máximo neste personagem da tua carreira. Este último episódio da 1a temporada de "Terra Forte"foi top! O nível subiu porque deste tudo e trabalhaste para isso. Como eu, muitos ficaram atônitos com a tua entrega! Das melhores interpretações que já vi nestes últimos anos em novelas portuguesas ».

Perante esta onda de reconhecimento, a atriz respondeu de forma simples e emotiva, agradecendo o carinho do público com a mensagem: «Muito obrigada pelas vossas mensagens de carinho».

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Com uma receção tão positiva e um impacto tão significativo junto dos telespectadores, “Terra Forte” afirma-se como uma das novelas mais marcantes do momento em Portugal, deixando grandes expectativas para aquilo que poderá ainda acontecer numa eventual segunda temporada.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Escondida num lugar luxuoso, Maria de Fátima está a viver um autêntico pesadelo

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

«Uma verdadeira princesa»: esta mulher linda está a dar cartas no mundo da televisão

Terra Forte

Rita Pereira faz desabafo duro sobre privação de sono: “Só quem passa entende”

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Escondida num lugar luxuoso, Maria de Fátima está a viver um autêntico pesadelo

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Prestes a dar o nó, Flor abandona Sammy no altar?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro tem tudo preparado para pedir Rosa Maria em casamento

Terra Forte
Hoje

Estreia hoje: o que esperar da 2ª temporada de «Terra Forte»?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é apanhado e detido pela polícia

Terra Forte
Hoje
Mais Terra Forte

Mais Vistos

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

sáb, 16 mai
1

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
Ontem
2

Estreia hoje: o que esperar da 2ª temporada de «Terra Forte»?

Terra Forte
Hoje
3

Está à procura do vestido de noiva ideal? Inspire-se neste de Benedita Pereira em «Terra Forte»

Terra Forte
qui, 30 abr
4

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Estreia hoje: o que esperar da 2ª temporada de «Terra Forte»?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
Hoje

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

sáb, 16 mai

Cresceram juntos, conquistaram a televisão e hoje são inseparáveis

Amor à Prova
Ontem

«Uma verdadeira princesa»: esta mulher linda está a dar cartas no mundo da televisão

Festa é Festa
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira faz desabafo duro sobre privação de sono: “Só quem passa entende”

Terra Forte
Hoje

Rita Patrocínio vive dias desafiantes e explica o motivo: «Mais desaparecida por aqui»

Hoje

Apresentadora famosa lança alerta sobre a educação dos filhos: «Serão bons maridos, pais e cidadãos íntegros»

Hoje

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Amor à Prova
Hoje

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Terra Forte
Hoje

Companheiro de Rita Pereira surpreende com marca para a vida: «Para os meus dois filhos»

Hoje
Mais Fora do Ecrã