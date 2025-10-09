«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte

A nova novela da TVI, «Terra Forte», tem estreia marcada para o dia 20 de outubro e promete prender os telespectadores do primeiro ao último episódio. Assinada por Maria João Costa, a produção conta com um elenco de luxo, incluindo nomes como Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira, José Fidalgo, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço e Sofia Nicholson, entre outros rostos conhecidos do público português.

Um dos momentos de destaque da antestreia, que ocorreu no dia 9 de outubro, foi a presença de Rita Pereira, cujo outfit all black refletia perfeitamente a sua personagem de vilã. Em exclusivo à TVI, a atriz confessou: «A minha Maria de Fátima tem-me dado um trabalhão, mas é ótimo, porque o facto de ela ser tão diferente de mim, faz com que eu tenha que investigar mais, procurar mais, estudar mais, estar mais preparada, portanto tem sido um desafio maravilhoso. Eu tenho adorado! Uma mulher cheia de personalidade, muito convicta, muito certa de tudo aquilo que ela acha que é o correto na vida, é uma mulher que olha de cima para as pessoas, é uma mulher que está sempre atenta a tudo, não confia em ninguém, só confia nela mesma.»

Quem é Maria de Fátima?

Maria de Fátima é filha de Adelaide, antiga empregada da família Terra Forte. Com uma origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que alimentou o seu complexo de inferioridade e inveja em relação a Flor. Para compensar, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria à sua vontade. Após a morte de Flor, foi adotada por eles e assumiu o controlo da empresa de pesca da família. No entanto, a chegada da verdadeira irmã ameaça agora a posição que conquistou.

Relembre o enredo da novela

Dada como morta no Brasil, Flor ressurge quase vinte anos depois nos Açores, trazendo uma revelação que pode mudar tudo: alguém tentou matá-la em alto-mar. Um encontro com Sammy, o amor da juventude, agora casado com Maria de Fátima, obriga Flor a confrontar um passado que quase a destruiu, na busca pela verdade.

Maria de Fátima, que cresceu como irmã de Flor, esconde uma ambição sem limites. Após a “morte” de Flor, foi adotada pela família, casou com o antigo noivo da amiga e assumiu o império Açoreana, a maior frota pesqueira do país, com a ajuda do patriarca Manuel Terra Forte. Para chegar ao topo, eliminou a própria mãe e tentou matar Flor.

Enquanto isso, Flor parte para Florianópolis, onde a verdade a espera. Maria de Fátima reina intocável ao lado de Cobra, seu cúmplice, amante e atual procurador federal. Flor, agora casada e mãe de duas filhas, guarda um segredo: a sua filha mais velha é fruto da relação com Sammy. Porém, ela não sabe em quem confiar, nem mesmo nele, depois de descobrir que foi seduzida por Sammy a mando do pai dele, como parte de uma antiga vingança.

Veja aqui algumas das primeiras imagens da nova novela e das gravações:

Entre segredos, traições e alianças perigosas, Flor terá de enfrentar os fantasmas do passado para decidir entre o amor, a justiça e a verdade. Porque algumas histórias não terminam com a morte — elas apenas recomeçam.

Veja aqui:

