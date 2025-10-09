«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 40min
«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte - TVI

A verdade exclusiva sobre a personagem de Rita Pereira.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A nova novela da TVI, «Terra Forte», tem estreia marcada para o dia 20 de outubro e promete prender os telespectadores do primeiro ao último episódio. Assinada por Maria João Costa, a produção conta com um elenco de luxo, incluindo nomes como Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira, José Fidalgo, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço e Sofia Nicholson, entre outros rostos conhecidos do público português.

Um dos momentos de destaque da antestreia, que ocorreu no dia 9 de outubro, foi a presença de Rita Pereira, cujo outfit all black refletia perfeitamente a sua personagem de vilã. Em exclusivo à TVI, a atriz confessou: «A minha Maria de Fátima tem-me dado um trabalhão, mas é ótimo, porque o facto de ela ser tão diferente de mim, faz com que eu tenha que investigar mais, procurar mais, estudar mais, estar mais preparada, portanto tem sido um desafio maravilhoso. Eu tenho adorado! Uma mulher cheia de personalidade, muito convicta, muito certa de tudo aquilo que ela acha que é o correto na vida, é uma mulher que olha de cima para as pessoas, é uma mulher que está sempre atenta a tudo, não confia em ninguém, só confia nela mesma.»

Quem é Maria de Fátima?

Maria de Fátima é filha de Adelaide, antiga empregada da família Terra Forte. Com uma origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que alimentou o seu complexo de inferioridade e inveja em relação a Flor. Para compensar, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria à sua vontade. Após a morte de Flor, foi adotada por eles e assumiu o controlo da empresa de pesca da família. No entanto, a chegada da verdadeira irmã ameaça agora a posição que conquistou.

Relembre o enredo da novela

 

Dada como morta no Brasil, Flor ressurge quase vinte anos depois nos Açores, trazendo uma revelação que pode mudar tudo: alguém tentou matá-la em alto-mar. Um encontro com Sammy, o amor da juventude, agora casado com Maria de Fátima, obriga Flor a confrontar um passado que quase a destruiu, na busca pela verdade.

Maria de Fátima, que cresceu como irmã de Flor, esconde uma ambição sem limites. Após a “morte” de Flor, foi adotada pela família, casou com o antigo noivo da amiga e assumiu o império Açoreana, a maior frota pesqueira do país, com a ajuda do patriarca Manuel Terra Forte. Para chegar ao topo, eliminou a própria mãe e tentou matar Flor.

Enquanto isso, Flor parte para Florianópolis, onde a verdade a espera. Maria de Fátima reina intocável ao lado de Cobra, seu cúmplice, amante e atual procurador federal. Flor, agora casada e mãe de duas filhas, guarda um segredo: a sua filha mais velha é fruto da relação com Sammy. Porém, ela não sabe em quem confiar, nem mesmo nele, depois de descobrir que foi seduzida por Sammy a mando do pai dele, como parte de uma antiga vingança.

Veja aqui algumas das primeiras imagens da nova novela e das gravações: 

Entre segredos, traições e alianças perigosas, Flor terá de enfrentar os fantasmas do passado para decidir entre o amor, a justiça e a verdade. Porque algumas histórias não terminam com a morte — elas apenas recomeçam.

Veja aqui:

«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar - Novelas - TVI

«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas - Novelas - TVI 

Relacionados

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

«Terra Forte» estreia dia 20 de outubro: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

Mais Vistos

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

ter, 7 out
1

Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»

sex, 30 mai
2

Exclusivo «A Fazenda»: Em cativeiro, Eva vive um tormento pelas mãos de Joel

A Fazenda
sáb, 20 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão

A Fazenda
Hoje
4

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

A Fazenda
seg, 29 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

A Protegida
Hoje

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Ontem

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
Hoje

Filho de Rita Pereira deixa fãs rendidos ao mostrar talento inesperado em vídeo com o pai

Hoje

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Festa é Festa
Hoje

«Só confia nela mesma»: Rita Pereira enfrenta um dos maiores desafios da sua carreira em Terra Forte

Hoje

Como devemos preparar as marmitas dos nossos filhos? Aqui há dicas para lanches deliciosos e sem birras

Hoje

«Que susto»: a reação de Maria Cerqueira Gomes após receber uma multa muito peculiar

Festa é Festa
Ontem
Mais Fora do Ecrã