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Últimas gravações de 'Terra Forte' foram intensas para Rita Pereira: «Próteses todos os dias e cansaço acumulado»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:04
Últimas gravações de 'Terra Forte' foram intensas para Rita Pereira: «Próteses todos os dias e cansaço acumulado» - TVI

A atriz mostra tudo.

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Rita Pereira, atriz de 44 anos, que dá vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um dos hábitos de beleza que tem adotado para manter a pele hidratada e luminosa. Apesar da intensa rotina profissional e da vida pessoal sempre ativa, a artista mantém um cuidado rigoroso consigo mesma, mostrando que é possível conciliar trabalho e bem-estar.

A atriz explicou que, nos últimos dias de gravações, a sua pele sentiu o impacto do cansaço acumulado e do uso constante de próteses. Para contrariar os efeitos, Rita revelou: «O que me tem salvado?! O Sérum P-TIOX da @skinceuticals. Ajuda a manter a pele hidratada e luminosa #skinceuticals». Este pequeno segredo de beleza rapidamente captou a atenção dos seguidores, que não hesitaram em interagir com a publicação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rita Pereira (@hyndia)

A caixa de comentários encheu-se de elogios e reações divertidas: «Vou aí a casa usar 😂», «Linda», «Maria de Fátima usa, nós usamos!!!», «Muito bom mesmo», «Sempre maravilhosa» ou «Se eu já adorava a Rita desde os Morangos, com a Maria de Fátima ainda mais, papelão». Muitos fãs destacaram ainda o entusiasmo em acompanhar a novela, com mensagens como «Não posso perder a novela».

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Com esta partilha, Rita Pereira não só revela o cuidado que dedica à sua rotina de beleza, mas também reforça a sua proximidade com os fãs, inspirando-os a cuidar de si mesmos e a valorizar pequenos rituais de bem-estar, mesmo em fases de grande exigência profissional.

Reveja aqui um dos últimos videos virais da atriz: 

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