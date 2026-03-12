Vem aí «Terra Forte»: Adelaide foge aterrorizada… mas o que Maria de Fátima lhe pediu é chocante

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) revela a Laert um segredo perturbador: Maria de Fátima (Rita Pereira) pediu à própria mãe, Adelaide, para fingir que tinha morrido, tudo para poder ser adotada pela família Terra Forte. O plano ia ainda mais longe, envolvendo Manuel, com quem Maria de Fátima mantinha uma relação secreta.

Perplexo, Laert questiona por que motivo Adelaide nunca denunciou a filha. É então que Adelaide explica que teve de fugir para salvar a própria vida, convencida de que Maria de Fátima seria capaz de tudo até de a matar para garantir que o seu plano não falhava. Segundo Adelaide, a filha já tinha Manuel completamente manipulado, pois era amante dele e acreditava conseguir que ele fizesse tudo o que quisesse.

Num confronto tenso, Maria de Fátima insiste para que a mãe alinhe no esquema: Adelaide deveria fingir a própria morte e desaparecer, assumindo uma nova identidade noutro lugar, para que nada impedisse a adoção pelos Terra Forte. Chocada com a frieza da filha, Adelaide recusa participar numa mentira tão grave.

A tensão aumenta quando Maria de Fátima admite, sem qualquer remorso, que está a seduzir Manuel de forma calculada para o manipular. Antes de sair, deixa um aviso ameaçador à mãe: se não colaborar, poderá colocar-se em perigo.

Pouco depois, Adelaide vive um momento devastador ao apanhar Maria de Fátima na cama com Manuel, confirmando da forma mais cruel até onde a filha está disposta a ir para alcançar os seus objetivos.

Tudo para fazer parte da família Terra Forte: