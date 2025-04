Rita Pereira comenta vídeo que está a ficar viral: «Todos a quererem sair à noite comigo»

A conta de Instagram da TVI partilhou um momento divertido protagonizado por Rita Pereira e Marta Melro, onde as duas atrizes surgem em cima de uma mesa a cantar e a festejar. As atrizes, que participaram como concorrentes no programa Star Park, mostram a sua boa disposição. Este registo simboliza o momento em que: nos lembramos que «esta semana temos mais um feriado».

Já na descrição da publicação, lê-se: «Uma boa notícia para animar o vosso dia 💃 E a melhor parte? É que sábado temos mais um episódio de STAR PARK 🤩». Rita Pereira comentou a publicação da TVI ee escreveu: «Todos a quererem sair à noite comigo e com a @martamelroblackbird».

A partilha foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que não resistiram ao espírito contagiante das atrizes. Com um novo episódio prestes a estrear, o vídeo serviu como uma forma divertida de relembrar que o fim de semana se aproxima com mais diversão garantida.

“Star Park” tem conquistado o público com momentos inesperados, desafios e muitas gargalhadas — e este vídeo é só mais uma prova disso mesmo.

O que pode esperar de Star Park?

Num ambiente surpreendente – um parque de estacionamento –, três equipas formadas por duplas de celebridades enfrentam provas imprevisíveis, onde a criatividade, a destreza e a rapidez são colocadas à prova. O jogo é comandado por um exigente Chefe de Oficina (cuja identidade será revelada brevemente), que não deixará escapar nenhum detalhe e garantirá que todas as regras sejam cumpridas à risca.

Ao longo de cada episódio, as equipas participam em três rondas de desafios inesperados e repletos de humor. No final dessa fase, a equipa com menor pontuação é eliminada. As duas restantes entram num confronto direto, enfrentando mais duas rondas intensas. A dupla que somar mais pontos conquista um lugar na semifinal, aproximando-se cada vez mais da grande vitória.