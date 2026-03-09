«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Rita Pereira, atriz que dá vida à icónica Maria de Fátima na novela «Terra Forte», está a viver uma fase muito feliz, conciliando gravações intensas com as suas responsabilidades familiares. Recentemente, decidiu tirar um tempo só para si, dedicando-se ao descanso e ao relaxamento num hotel, numa pausa merecida da rotina diária.

A atriz partilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que usufruía de uma massagem e tratamento facial, escrevendo: «Apaixonei-me por esta massagem e por este tratamento facial há uns meses. Durante muito tempo achei que massagens eram o… e sim, são. Mas, também são muito mais do que isso. São um momento de pausa num corpo que está sempre a correr. Um momento de escuta. De voltar a respirar fundo. Às vezes esquecemo-nos de que o corpo fala e quando paramos para cuidar dele, sentimos imediatamente a diferença, mais leveza, mais energia, mais presença. Hoje foi dia de parar, ouvir o meu corpo e recarregar bateria.»

Os seguidores da atriz não tardaram a reagir, deixando comentários cheios de carinho e incentivo: «Aproveita a vida, fazes muito bem, bom fim de semana»; «O merecido descanso dos Deuses 🔥 bom fim de semana»; «SPA bem merecido minha Ritinha!!! No final das gravações aproveita e faz outro!!! 😉👍 O corpo agradece e a mente também... Beijinhos Doces com todo o carinho e bom fim de semana»; «Adoroo»; «Parabéns pela tua total dedicação e empenho a esta novela! A tua Maria de Fátima é maravilhosa ❤️»

Entre elogios à sua dedicação profissional e à sua vida pessoal equilibrada, os fãs reforçam o sucesso da atriz tanto na telinha como fora dela. Este momento de pausa evidencia a importância de cuidar do corpo e da mente, mesmo para quem lida com rotinas exigentes como Rita Pereira.

Com esta pausa revigorante, a atriz mostra que é possível conciliar trabalho intenso com bem-estar pessoal, inspirando os seguidores a também valorizarem momentos de cuidado e atenção a si próprios.