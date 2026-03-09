Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:11
«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva - TVI

Rita Pereira partilha reflexão.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rita Pereira, atriz que dá vida à icónica Maria de Fátima na novela «Terra Forte», está a viver uma fase muito feliz, conciliando gravações intensas com as suas responsabilidades familiares. Recentemente, decidiu tirar um tempo só para si, dedicando-se ao descanso e ao relaxamento num hotel, numa pausa merecida da rotina diária.

A atriz partilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que usufruía de uma massagem e tratamento facial, escrevendo: «Apaixonei-me por esta massagem e por este tratamento facial há uns meses. Durante muito tempo achei que massagens eram o… e sim, são. Mas, também são muito mais do que isso. São um momento de pausa num corpo que está sempre a correr. Um momento de escuta. De voltar a respirar fundo. Às vezes esquecemo-nos de que o corpo fala e quando paramos para cuidar dele, sentimos imediatamente a diferença, mais leveza, mais energia, mais presença. Hoje foi dia de parar, ouvir o meu corpo e recarregar bateria.»

Os seguidores da atriz não tardaram a reagir, deixando comentários cheios de carinho e incentivo: «Aproveita a vida, fazes muito bem, bom fim de semana»; «O merecido descanso dos Deuses 🔥 bom fim de semana»; «SPA bem merecido minha Ritinha!!! No final das gravações aproveita e faz outro!!! 😉👍 O corpo agradece e a mente também... Beijinhos Doces com todo o carinho e bom fim de semana»; «Adoroo»; «Parabéns pela tua total dedicação e empenho a esta novela! A tua Maria de Fátima é maravilhosa ❤️»

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Entre elogios à sua dedicação profissional e à sua vida pessoal equilibrada, os fãs reforçam o sucesso da atriz tanto na telinha como fora dela. Este momento de pausa evidencia a importância de cuidar do corpo e da mente, mesmo para quem lida com rotinas exigentes como Rita Pereira.

Com esta pausa revigorante, a atriz mostra que é possível conciliar trabalho intenso com bem-estar pessoal, inspirando os seguidores a também valorizarem momentos de cuidado e atenção a si próprios.

Relacionados

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
sáb, 7 mar

Terra Forte: De arma na mão, Rufino quer a verdade a bem ou a mal

Terra Forte
sex, 6 mar

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e oferece a casa a Flor?

Terra Forte
sex, 6 mar
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
1

De coração partido, Sara Prata deixa apelo que deve deixar todos a pensar: "Não aponto o dedo a ninguém..."

ter, 10 fev
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
sáb, 7 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada

Amor à Prova
Hoje

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Amor à Prova
sáb, 7 mar

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Um dia triste»: Rita Pereira está de luto e deixa mensagem arrepiante

Hoje

Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»

Hoje

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Hoje

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Hoje

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Ontem

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
Mais Fora do Ecrã