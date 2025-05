Rita Pereira desabafa sobre noite difícil: «Eu chorei... Onde é que eu tinha a cabeça?»

A atriz Rita Pereira partilhou um momento de vulnerabilidade com os seus seguidores no Instagram. Depois de uma noite sem dormir, a artista, de 42 anos, confessou: “Eu chorei”. O motivo? A filha Lowê, com quase seis meses, decidiu acordar entre as 4h e as 5h30 da manhã — cheia de energia e vontade de “falar”.

“Onde é que eu tinha a cabeça?”

Na partilha sincera, Rita falou com o coração, identificando-se com todos os pais que vivem os desafios da privação de sono:

“Onde é que eu tinha a cabeça? Porque é que as pessoas se esquecem e vem o segundo filho? É incrível como é que o amor anula a dificuldade das situações.”

A atriz referia-se ao cansaço extremo, mas também à força do amor incondicional que sente pelos filhos — mesmo nas noites mais difíceis.

Um apoio real a outros pais

A publicação foi recebida com carinho e identificação por parte dos seus seguidores, especialmente pais que passam pelas mesmas dificuldades. Rita deixou claro que, apesar de ser uma figura pública, vive exatamente os mesmos altos e baixos da parentalidade como qualquer outra mãe ou pai.

Este gesto de transparência foi também um apoio indireto a muitos pais que, por vezes, sentem que estão a falhar por se sentirem cansados ou desanimados.

Mãe de dois: Lonô e Lowê

Rita Pereira é mãe de Lonô, de 6 anos, e de Lowê, ainda bebé — ambos fruto da relação com o companheiro Guillaume Lalung. A chegada da segunda filha veio intensificar a rotina da atriz, que tem sido sempre aberta sobre os desafios da maternidade, mostrando o lado bonito, mas também o mais duro.

Apesar do cansaço, Rita termina a sua partilha com uma mensagem poderosa sobre o amor que tudo equilibra — um testemunho comovente e verdadeiro que toca muitas famílias.