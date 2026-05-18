Rita Pereira faz desabafo duro sobre privação de sono: “Só quem passa entende”

A atriz Rita Pereira que dá vida à icónica personagem Maria de Fátima na novela «Terra Forte» voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um desabafo sincero e emotivo sobre a fase desafiante que está atualmente a viver na maternidade. A atriz falou abertamente sobre o impacto da privação de sono, das noites irregulares e do desgaste emocional associado aos primeiros anos de vida da filha.

Na publicação, a atriz revelou que as madrugadas continuam a ser completamente imprevisíveis e cansativas, numa rotina que já se prolonga há cerca de um ano e meio. Entre despertares constantes e noites mal dormidas, a atriz mostrou o lado mais real da maternidade, tema com o qual milhares de pais rapidamente se identificaram.

«Ontem foi às 4h50, mas todas as noites são uma surpresa, um Totoloto, um dorme não dorme. E já vamos para 18 meses e 3 dias… Desde que sou mãe que, quando falo com uma grávida digo: só tens de pedir 2 desejos: Que tenha saúde e que durma toda a noite. Hoje em dia, quando me cruzo com pessoas chateadas, de cara fechada, que não dizem bom dia, dou um desconto e penso que podem estar a viver a mesma situação que eu, PRIVAÇÃO DE SONO. Só quem passa entende.»

A atriz explicou ainda que tem recebido inúmeras mensagens de outros pais que vivem ou viveram experiências semelhantes, motivo pelo qual decidiu partilhar também um texto de @ritaferroalvim com o qual se identificou profundamente.

«Tenho recebido tantas mensagens de pais que passam ou passaram por isto que, decidi deixar aqui um texto da @ritaferroalvim com o qual me identifiquei.Força para todos os pais que vivem isto 💪🏾💪🏾💪🏾 PS- Podem deixar-me dicas do que fazer, mas garanto-vos que já tentei (quase) TUDO!!!»

A publicação rapidamente gerou uma enorme onda de empatia e identificação entre seguidores, sobretudo mães e pais que enfrentam o mesmo desafio diariamente. Entre os muitos comentários recebidos, destacam-se mensagens como: « Já nem me lembrava que tinha escrito isto. Foram muitas noites sem dormir 🤎🤎🤎 obrigada! Ficou muito mais bonito dito por ti.»; « Sei tão bem o que é»; « Uiii… há exatamente 10 anos que por aqui não se dorme uma noite inteira… e a vida tem que seguir, cansados ou não… 😢 amor de pais também é isto e muito mais e está tudo bem »; « 4 anos e continuamos na luta! É acreditarmos que é uma fase e um dia vamos olhar para trás e recordar o que de mais difícil foi na maternidade tornou-nos mais fortes e resilientes em silêncio»; e ainda « Por aqui gémeos de dois anos… só agora é que melhorou. Acordavam duas em duas horas alternados 😵‍💫 o que vale é que o amor suporta tudo. Força ❤️és um exemplo».

Com este testemunho, a atriz mostrou novamente um lado mais humano, vulnerável e genuíno da maternidade, reforçando a importância de normalizar conversas sobre o cansaço extremo, a privação de sono e os desafios reais enfrentados por muitos pais nos primeiros anos de vida dos filhos.

Recentemente a atriz foi alvo de milhares de elogios provocados pelo sucesso da sua mais recente personagem Maria de Fátima, ora veja: