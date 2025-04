Rita Pereira deixa alerta importante que pode evitar grandes tragédias

Morte do Papa Francisco leva Rita Pereira a fazer confissão inesperada

Rita Pereira usou as redes sociais para lançar um aviso importante aos seus seguidores. A atriz partilhou uma fotografia nas stories de Instagram que mostra um esquema de burla que está a circular e que pode colocar em risco os dados pessoais — e até bancários — de quem cair no engodo.

Na imagem partilhada pela atriz, vê-se um papel colocado no para-brisas de um carro, com o título “infração de trânsito”. O aviso, que simula uma multa oficial, contém um texto onde se lê que o veículo foi estacionado em local proibido e inclui ainda um código QR para suposto pagamento da coima.

A acompanhar a imagem, a atriz deixou um aviso direto e sério:

Se aparecer este papel no para-brisas do seu carro, não leia o QR Code. Rasgue-o… aquilo não é uma multa, é um golpe para roubar os dados do seu telemóvel e, inclusive, os das suas contas bancárias…".