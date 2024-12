A cama dos cães de Rita Pereira que conquistou as redes sociais! Saiba onde comprar

Rita Pereira partilhou no Instagram vários momentos especiais vividos nesta época natalícia ao lado da família. Nos registos, é possível ver Lonô a brincar com um presente novo, um retrato dos quatro (Rita Pereira, Guillaume Lalung, Lonô e Lowê), e uma foto que chamou particularmente a atenção dos seguidores: a cama dos cães. Comentários como «Ai Rita, essa cama de cão, onde compraste?» e «A cama dos doguinhos é linda» destacaram-se entre as reações.

Não se preocupe, nós descobrimos onde a pode comprar: na loja BySia! A cama tornou-se um verdadeiro sucesso. A acompanhar a partilha, pode-se ler: «É para postar foto pirosa de Natal 2024 em família ao lado da árvore?! Entregue! #natal2024 #family #christmas #love #present».

Na caixa de comentários, surgiram mensagens divertidas e curiosas, como: «O melhor vinho», «O melhor alvarinho do mundo», «Pelo amor da santa @hyndia, tu engomas os guardanapos!? Aquilo não tem um vinco! Vais buscar tempo onde, mulher!?».

Veja a famosa cama dos cães e os outros registos partilhados pela atriz:

