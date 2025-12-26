«Primeiro presente»: Com apenas 2 anos, filha de Rita pereira recebe presente inesquecível este Natal

A atriz Rita Pereira que dá vida à icónica Maria de Fátima na novela «Terra Forte», voltou a encantar os seguidores ao partilhar um resumo carinhoso e íntimo do seu Natal, vivido em família e repleto de momentos de ternura. Através da sua conta de Instagram, na noite de quinta-feira, 25 de dezembro, a atriz abriu uma janela para a quadra natalícia passada ao lado de quem lhe é mais querido.

A atriz começou por publicar várias fotografias em família, onde surge ao lado do companheiro, Guillaume Lalung, e dos dois filhos, Lowê, de 1 ano, e Lonô, de 6 anos. Nas imagens, todos aparecem vestidos a rigor, com pijamas alusivos ao Natal, num ambiente descontraído, cúmplice e cheio de alegria, refletindo o espírito caloroso da época.

Entre os vários momentos partilhados, houve um que se destacou pela sua carga emocional. Rita Pereira mostrou o instante em que a pequena Lowê abre a sua primeira prenda de Natal, um momento simples, mas profundamente simbólico para qualquer mãe: “Natal 2025 e o registo do primeiro presente que a Lowê abriu 🫶🏾”, escreveu a atriz na legenda da publicação, evidenciando a importância desse instante especial.

A partilha rapidamente reuniu milhares de reações e comentários, com fãs e amigos a renderem-se à ternura das imagens. Entre as mensagens destacam-se palavras de carinho de várias figuras públicas. Luís Borges comentou: “Lindosss!”. Já outra seguidora escreveu: “Não há maior amor que esse!!! A família é tudo! Beijinhos doces com todo o carinho que tenho por ti, minha Ritinha.” Houve ainda quem pedisse mais momentos: “Um feliz e santo Natal para vocês 💜🌲 fica a faltar o vídeo do Lonô a abrir a prenda, o mundo merece ver o filho da Maria de Fátima.”

Mais uma vez, Rita Pereira mostrou porque mantém uma ligação tão forte com o público: pela naturalidade, pela partilha genuína e pela capacidade de transformar pequenos gestos em memórias inesquecíveis. Um Natal vivido com amor, simplicidade e a certeza de que, para a atriz, a família continua a ser o maior presente de todos. 🎄✨