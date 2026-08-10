Rita Pereira revela quem são «dos melhores colegas de trabalho» que já teve

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Rita Pereira não tem dúvidas: os atores Inês Faria, Marco Paiva e Cassiano Carneiro estão entre os melhores colegas de trabalho que já teve.

A atriz fez questão de deixar uma declaração especial aos três, destacando não só o talento, mas também a forma como a acompanharam durante as gravações da novela «Terra Forte», da TVI.

«Foram dos melhores colegas de trabalho que já tive. Profissionais incríveis, que me ajudaram muito, foram sempre nas minhas loucuras, sem vacilarem, a brilharem e a deixarem brilhar e eu sou-lhes muito grata», escreveu Rita Pereira.

E há um momento em particular que, para a atriz, é um exemplo perfeito dessa cumplicidade. Durante uma gravação, Rita decidiu improvisar e a última parte da cena acabou por ganhar uma fala que não estava no guião.

«O ‘hi Sammy, rrrnhauuuu’ saiu-me na hora», revelou, explicando que Inês Faria «nem piscou» e entrou imediatamente nas falas.

O resultado está à vista e tornou-se num dos momentos mais divertidos e inesperados de «Terra Forte».

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