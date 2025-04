Rita Pereira entra em casa e fica chocada com o que vê

«O único que me levou a...»: atriz da TVI faz revelação surpreendente sobre Papa Francisco

Foi no passado dia 22 de abril que Rita Pereira revelou uma grande novidade: vai transformar por completo o seu jardim. Um desejo antigo, que agora, finalmente, está a tornar-se realidade: «Estou literalmente há espera deste dia há 4 anos».

Para concretizar este projeto tão especial, Rita Pereira contratou uma empresa especializada em design de exteriores e confessou estar surpreendida com a rapidez e qualidade do trabalho: «Contratei uma empresa incrível que me garantem que me fazem todo o meu jardim em 2 dias e eu estou chocada com o que eles já fizeram para aí há 4 horas».

Esta quarta-feira, 24 de abril, Rita mostrou o resultado final. Num vídeo onde é possível ver parte do novo espaço exterior, a atriz partilhou o seu entusiasmo com os seguidores: «Não vou mostrar já o depois total, mas eu só quero dizer uma coisa: eles fizeram isto tudo em 48 horas, estou chocada! Estou chocadamente feliz porque tenho um jardim novo feito em 48 horas».

