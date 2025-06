Rita Pereira muda de visual e deixa seguidores surpreendidos: «Não estava à espera»

Desta vez, Rita Pereira fez uma mudança de visual e partilhou tudo com os seguidores, através de um vídeo onde mostra o resultado final.

Aos 43 anos, Rita Pereira pintou pela primeira vez o cabelo na totalidade, e fê-lo com um propósito especial: dar vida à nova personagem que vai interpretar em breve. Embora não tenha revelado muitos detalhes sobre o projeto, a artista confessou estar “super entusiasmada” com o que aí vem.

E aos 43 pintei o cabelo na totalidade pela primeira vez. A mudança é para a nova personagem que aí vem e estou super entusiasmada 😊", escreveu na legenda.

Novo look em tons de caramelo

A cor escolhida? Um tom quente e luminoso de caramelo, que combina na perfeição com o tom de pele da atriz. Apesar de admitir que ainda se está a habituar à nova imagem, a atriz revelou-se satisfeita com o resultado: "Ainda a habituar-me a ser cor de caramelo, mas gostei muito do resultado final".

A transformação ficou a cargo da hairstylist Sofia, da Griffe Hairstyle, a quem Rita fez questão de agradecer publicamente: "Obrigada Sofia, és mesmo a mestre da coloração em Portugal @griffehairstyle 👌🏾👌🏾👌🏾".

Preocupações com o verão... e dicas pedidas aos fãs

Já a pensar na estação quente, Rita Pereira mostrou-se preocupada com os cuidados a ter com o novo cabelo, sobretudo na praia. A artista pediu sugestões aos seguidores sobre os melhores produtos para manter os fios saudáveis e brilhantes: "Agora preciso de dicas para proteger este cabelo na praia, porque ter cabelo pintado, seco e sem brilho não dá para mim!!! Quais os vossos produtos preferidos?!".

Fãs rendidos à mudança

Como já é habitual, os seguidores não ficaram indiferentes. A caixa de comentários encheu-se de elogios à nova imagem da atriz, com mensagens como:

“Opah, ficou-te super bem!! 🔥🔥🔥 Amei”, “Adoro a cor 😍”, “Mais leve, linda com o tom de pele, mais miúda, uma brasa!!!”, “Está lindooo”, “Fica-te tão, mas tão bem!!!”.

Rita Pereira volta a provar que não tem medo de arriscar — e que sabe como surpreender. O novo visual já está a conquistar fãs, e a curiosidade sobre a nova personagem cresce a cada dia. Será que vem aí mais um sucesso?