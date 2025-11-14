Terra Forte

Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto

  TVI Novelas
  Há 2h e 39min
Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto - TVI

Revelamos tudo.

Rita Pereira, uma das atrizes mais acarinhadas de Portugal e conhecida pelo seu papel de Maria de Fátima na novela «Terra Forte», continua a encantar o público não só pelo talento mas também pela sua presença inspiradora nas redes sociais. Entre gravações e vida pessoal, a atriz mantém uma rotina intensa, mas recentemente revelou um segredo de beleza que a ajuda a estar sempre impecável.

Em entrevista, Rita partilhou: «O meu dia de gravações pode ter muitas trocas de roupa diferentes e é importante estar sempre pronta para qualquer coisa. O creme hidratante da Mixa é um verdadeiro 10 em 1 na hidratação da pele e um dos meus aliados para garantir que estou sempre bem nestes dias corridos!». A atriz destacou a importância de cuidar da pele, mesmo em agendas agitadas, e a escolha de um produto multifuncional como aliado de beleza.

A publicação rapidamente despertou a atenção dos seguidores, que se mostraram entusiasmados com a dica de Rita. Nos comentários, fãs deixaram mensagens como: «Obrigada pela dica!!! ❤️», «Bela e Hidratada ❤️😍 Amei», «Maria de Fátima hidratadaaaaaaa» e «A Mary Queen, tem que estar muito bem hidratada». Houve também quem aproveitasse para elogiar o desempenho da atriz na novela: «Excelente trabalho. Adoro a Maria de Fátima» e «Estou neste momento a ver a Maria de Fátima e estou a amar».

Com esta partilha, Rita Pereira mostra que beleza e rotina profissional podem andar de mãos dadas, inspirando seguidores a cuidar da pele mesmo nos dias mais ocupados. A atriz confirma que a hidratação é um passo essencial para manter uma pele saudável, luminosa e preparada para qualquer desafio diário.

