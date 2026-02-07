Rita Pereira deixa recado a todos os atores e mostra o verdadeiro valor da sua profissão: «Jamais abdicaria de ser atriz para ser...»

A atriz Rita Pereira, que atualmente dá vida à personagem Maria de Fátima na novela «Terra Forte», esteve recentemente num podcast onde falou abertamente sobre a realidade atual da profissão, a crescente influência das redes sociais e o papel dos atores enquanto figuras públicas. Apesar de reconhecer que os artistas acabam por ser também influencers, a atriz deixou claro que a sua prioridade absoluta continua a ser a representação.

Durante a conversa, Rita Pereira foi perentória ao afirmar que nunca trocaria a sua carreira de atriz pela de influencer, sublinhando a importância do compromisso, da disciplina e do profissionalismo exigidos na representação. «Jamais abdicaria de ser atriz para ser apenas influencer», afirmou, acrescentando que não sente qualquer obrigação de publicar conteúdos diariamente nas redes sociais, ao contrário do que acontece com quem vive exclusivamente dessa atividade.

A atriz explicou ainda:

«Eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de estar sempre a postar. Eu tenho obrigatoriedade em chegar todos os dias a horas às gravações, de saber o texto, ser correta e trabalhar em equipa, todas as regras, entre aspas, que um ator tem que ter e não que um influencer tem que ter, que é realmente ali alimentar todos os dias uma rede social para que o público não se esqueça dele.»

Estas declarações rapidamente geraram uma onda de reações positivas nas redes sociais, com muitos fãs a elogiar a postura, a frontalidade e o profissionalismo da atriz. Entre os comentários mais destacados, lê-se: «A maior»; «Desde criança sou apaixonada nesta mulher, desde os Morangos com Açúcar que demonstra um profissionalismo. Mesmo não vendo novelas hoje em dia, acredito que ela continue a mesma atriz de sempre, além de uma simplicidade e humildade que ela tem fora das câmaras…»; «A minha atriz preferida desde que eu era pequenina e pensava que ela era mesmo a Soraia», entre muitos outros.

Com uma carreira sólida e marcada por papéis memoráveis, Rita Pereira continua a afirmar-se como uma das atrizes mais respeitadas e admiradas da televisão portuguesa, mantendo uma postura coerente com os valores que sempre defendeu. Ao colocar a profissão, o rigor e o trabalho em equipa acima da exposição digital, a atriz reforça o seu compromisso com a arte de representar, conquistando ainda mais o carinho e a admiração do público.