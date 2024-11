Rita Pereira mostra a importância de fazer exercício físico no pós-parto: «Treino do pavimento pélvico»

Esta terça-feira, 19 de novembro de 2024, Rita Pereira recorreu às redes sociais para mostrar como é importante treinar no pós-parto.

«Alguns exercícios que fui fazer hoje. Treino do pavimento pélvico: exercício básico de contração períneo pode ser feito logo após o parto para ajudar no fortalecimento do assoalho pélvico e combater a incontinência urinária».

A atriz foi mãe pela segunda vez há uma semana (12 de novembro de 2024), de Lowê.

Recorde-se que dias depois do parto, fez questão de deixar uma esclarecimento, nas redes sociais, sobre o nome da filha. A artista juntou alguns elementos da família e vários amigos (muitos deles bem conhecidos, como Pedro Carvalho, Inês Castel-Branco, Paulo Vintém, Maria Cerqueira Gomes...) para dizerem o nome da bebé.