Rita Pereira faz parar a praia. As fotos da atriz em biquíni que estão a deixar todos sem fôlego

À semelhança de muitos portugueses nesta altura do ano, Rita Pereira rumou ao Sul do País para umas férias no Algarve. A atriz tem partilhado algumas fotografias dos momentos de lazer, nomeadamente dos dias de praia e dos passeios pela Ria Formosa.

Além disso, Rita Pereira, de 44 anos, está a desfrutar da companhia da família e dos amigos.



A atriz viajou para sul na companhia da irmã, dos filhos e de outros familiares e amigos e tem partilhado alguns momentos destes dias de descanso com os seguidores. Entre dias de praia, mergulhos e muito convívio, Rita Pereira mostra-se descontraída e a aproveitar ao máximo as férias em família.



Mas são as fotografias em biquíni que mais têm dado nas vistas. Com um biquíni reduzido, a atriz exibiu a sua excelente forma física e rapidamente foi alvo de muitos elogios nas redes sociais.



Aos 44 anos, Rita Pereira continua a impressionar os fãs, que não poupam nos elogios à sua beleza e à sua boa forma.



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