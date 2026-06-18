Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Alerta! Há uma pessoa que consegue reconhecer Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 14min
Vem aí em «Terra Forte»: Alerta! Há uma pessoa que consegue reconhecer Maria de Fátima - TVI

O impensável acontece.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Rambo fica atónito ao ver passar Maria de Fátima (Rita Pereira), indo de imediato ter com ela. Ela assusta-se ao vê-lo.

Maria de Fátima sossega Rambo a dizer lhe que ninguém sabe quem ela é com o seu disfarce e de voz mudada. Maria de Fátima diz a Rambo preferir ter voltado para vingar-se de todos os que a prejudicaram a fugir e levar uma vida miserável, já tendo conseguido infiltrar-se como empregada nos Terra Forte. Rambo olha-a atónito.

Recorde-se que foi Rambo que ajudou Maria de Fátima a fugir e a disfarçar-se:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem um plano em mente que envolve Caio

Terra Forte

Terra Forte: Desesperado, Armando pede ajuda a Rufino

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dani reconhece a mãe?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rambo faz ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Débora, Joana e Mané ficam encantados com os dotes de António

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Leumi para Maria de Fátima: «Há algo de errado com você e eu vou descobrir»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dani recebe uma notícia devastadora

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Últimos episódios «Amor à Prova»: Conheça o novo e inesperado chefe da oficina de Nélson

Amor à Prova
Ontem
1

Primeiros episódios «Amor à Prova»: Cris e Bruno ficam a saber que podem ter um filho

Amor à Prova
dom, 4 jan
2

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice descobre que Amália se envolveu com Tomás e agride-a

Amor à Prova
seg, 15 jun
3

«Das coisas mais bonitas que a vida deixou ficar»: Rosa Bela emociona Carlos Areia com declaração de amor poderosa

ter, 16 jun
4

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

28 jul 2025
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera e Cris envolvem-se

Amor à Prova
dom, 14 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «Amor à Prova»: Tragédia! Domingos cai inanimado e morre perante todos

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dani recebe uma notícia devastadora

Terra Forte
Ontem

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

seg, 15 jun

Amor à prova: fãs revoltam-se por Alice acabar o namoro com Cris

Amor à Prova
Ontem

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

seg, 15 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Susette desconfiam do comportamento de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Com um novo look surpreendente, Fernanda Serrano levanta a ponta do véu sobre nova novela da TVI

A Protegida
Ontem

Ana Guiomar mostra-se em companhia especial e declara-se: «É verdade, sabedoria e amor»

Amor à Prova
Ontem

Marisa Cruz prova que a idade é só um número e deixa reflexão forte: «A maturidade traz clareza»

Queridos Papás
Ontem

Inês Aires Pereira enfrenta 'drama' na maternidade: «Uma pessoa tem de ter muito cuidado»

Para Sempre
Ontem

«Que mulherão»: Atriz portuguesa arrasa além fronteiras

Festa é Festa
Ontem

Pedro Bianchi Prata derrete fãs com vídeo do filho Vicente e desabafo arrepia: «Ficam para sempre na memória»

Ontem
Mais Fora do Ecrã