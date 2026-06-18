Vem aí em «Terra Forte»: Alerta! Há uma pessoa que consegue reconhecer Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Rambo fica atónito ao ver passar Maria de Fátima (Rita Pereira), indo de imediato ter com ela. Ela assusta-se ao vê-lo.

Maria de Fátima sossega Rambo a dizer lhe que ninguém sabe quem ela é com o seu disfarce e de voz mudada. Maria de Fátima diz a Rambo preferir ter voltado para vingar-se de todos os que a prejudicaram a fugir e levar uma vida miserável, já tendo conseguido infiltrar-se como empregada nos Terra Forte. Rambo olha-a atónito.

Recorde-se que foi Rambo que ajudou Maria de Fátima a fugir e a disfarçar-se: