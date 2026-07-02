Vem aí em «Terra Forte»: Rambo surpreende Maria de Fátima e agarra-a à força

Em «Terra Forte», Rambo repara em Maria de Fátima (Rita Pereira) e decide segui-la.

Maria de Fátima distribui folhas para encontrar voluntários compatíveis para doar medula a Dudu (Tomás Taborda). Armando elogia a sua dedicação, enquanto Rambo percebe a situação ao apanhar um dos papéis.

Dani (Camy Ribau) conta a Flor (Benedita Pereira) e Leumi que Carmen e Susette estão a organizar uma lista de possíveis dadores de medula para Dudu. Todos estranham o envolvimento excessivo de Carmen. Armando (Ricardo Carriço) e Luzilei elogiam Maria de Fátima pela dedicação.

Na roulotte Maria de Fátima é surpreendida por Rambo, que a agarra e diz apenas querer conversar com ela.

Recorde-se que Rambo já lhe tinha feito um aviso: