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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rambo surpreende Maria de Fátima e agarra-a à força

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Vem aí em «Terra Forte»: Rambo surpreende Maria de Fátima e agarra-a à força - TVI

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Em «Terra Forte», Rambo repara em Maria de Fátima (Rita Pereira) e decide segui-la.

Maria de Fátima distribui folhas para encontrar voluntários compatíveis para doar medula a Dudu (Tomás Taborda). Armando elogia a sua dedicação, enquanto Rambo percebe a situação ao apanhar um dos papéis.

Dani (Camy Ribau) conta a Flor (Benedita Pereira) e Leumi que Carmen e Susette estão a organizar uma lista de possíveis dadores de medula para Dudu. Todos estranham o envolvimento excessivo de Carmen. Armando (Ricardo Carriço) e Luzilei elogiam Maria de Fátima pela dedicação.

Na roulotte Maria de Fátima é surpreendida por Rambo, que a agarra e diz apenas querer conversar com ela.

Recorde-se que Rambo já lhe tinha feito um aviso:

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