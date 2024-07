Sem rodeios, Rita Pereira mostra a realidade: «Inchada, sempre cansada, sem makeup...»

Rita Pereira recorreu às redes sociais, esta terça-feira (30 de julho de 2024), para mostrar aos seus seguidores como foi o seu dia.

«Faço poucos posts, eu sei, mas não tenho paciência para sair à rua e fingir que estou linda maravilhosa e plena numa esplanada à beira mar. Admiro quem tem essa paciência, juro que admiro, mas não é a minha cena. Gosto de postar o que está realmente a acontecer-me», começou por desabafar.

De seguida, falou sobre o seu dia: «Portanto aqui vai: Plena (só que não), inchada, sempre cansada, sem makeup, tirei o rabo de cavalo que fiz mal acordei só para esta foto (achei que era o mínimo), a lavar kgs de loiça porque ontem decidi ser Chef e fazer um molho de raiz com 5 passos diferentes. E hoje é isto… O resto vai ser, ver 3 episódios de “Hacks” da @streammaxpt , ir comprar comida para os cães, arrumar roupa espalhada no closet, apanhar o cocó dos cães do quintal e ir buscar o Lonô. Achei que lavar a loiça era o mais fácil de fotografar».

Por fim, deixou uma questão no ar aos seguidores: «E o vosso dia, como está a ser?!».

Recorde-se que a artista está grávida do segundo filho: