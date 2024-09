Rita Pereira faz revelação sobre os seus rendimentos: «Uns 80% vêm do digital»

Rita Pereira é capa da Revista Forbes Portugal e, como tal, deu uma entrevista sobre o poder da influência.

A atriz revelou a esta revista que, presentemente, uns 80% do seu rendimento vem do digital: «Não quer dizer que os rendimentos enquanto atriz tenham diminuído, mas significa que os rendimentos no digital cresceram bastante. Obviamente que varia muito quando estou a fazer um projeto, porque tenho um contrato e é sabido que ganho mais quando estou no ativo. Agora que eu não estou no ativo, posso dizer à vontade que uns 80% vêm do digital».