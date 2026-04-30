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Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:27
Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra - TVI

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Cobra (ricardo Burgos) que claro que não é verdade os seus filhos serem de Sammy (José Fidalgo), ou não teria feito aquele acordo com Álvaro (José Wallenstein).

Maria de Fátima decide por fim revelar que somente Dudu (Tomás Taborda) é filho de Cobra, sendo Dani (Camy Ribau) filha de Sammy, dizendo que misturou o sémen dos dois quando fez a inseminação artificial. Cobra olha-a incrédulo. Maria de Fátima diz a Cobra que está livre agora para prosseguir a sua vida com quem quiser. Todos ouvem incrédulos a revelação de Maria de Fátima de Dudu ser filhos de Cobra e Dani ser filha de Sammy.

Recorde a reação de Cobra perante Sammy sobre este assunto dos gémeos:

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