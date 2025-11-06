Terra Forte

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Prepare-se para a grande revelação.

Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO 2007: Maria de Fátima (Rita Pereira) discute furiosa com Manuel (António Capelo) por só agora ele lhe estar a revelar que pretende que os filhos deles herdem tudo quando atingirem a maioridade, dizendo que se soubesse nunca teria acordado engravidar dele por inseminação artificial. Manuel diz-lhe que se devia dar por contente por ele lhe ter proporcionado uma vida melhor.

Maria de Fátima conta irritada a Cobra (Ricardo Burgos) que Manuel a enganou e pretende que os filhos dela herdem a sua fortuna quando atingirem a maioridade. Cobra refere que felizmente Manuel nunca irá descobrir que eles são sim seus filhos. Maria de Fátima defende-se a Cobra que foi obrigada por Manuel a casar com Sammy (José Fidalgo) para pacificar o conflito entre as famílias.

Recorde-se que Maria de Fátima e Manuel tinham um caso:

