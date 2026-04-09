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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Ao fim de tantos anos, Maria de Fátima descobre detalhe inesperado sobre a morte da mãe

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:55
Vem aí em «Terra Forte»: Ao fim de tantos anos, Maria de Fátima descobre detalhe inesperado sobre a morte da mãe - TVI

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Cobra (ricardo Burgos) que desde que foi ao Pai de Santo, nunca mais esqueceu as suas palavras de que ela continua viva para poder pagar por todo o mal que fez.

Maria de Fátima recorda Cobra que foi ele quem matou Adelaide (Lucinda Loureiro), ficando surpresa por Cobra dizer que não teve nenhuma interferência no acidente que a vitimou. Cobra diz a Maria de Fátima que as coisas podem mudar se ela se separar de Sammy. Maria de Fátima sai fula a dizer que Sammy é muito melhor que ele.

Saiba tudo sobre a morte da mãe de Maria de Fátima:

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