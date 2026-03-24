Vem aí em «Terra Forte»: Cena quente entre Maria de Fátima e Cobra termina com revelação chocante

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) vem ter à cabana com Cobra (ricardo Burgos), começando a despi-lo, dizendo sempre ter adorado a tatuagem dele com uma cobra.

Cobra diz a Maria de Fátima que já pensou em remover a sua tatuagem da cobra por agora ser uma pessoa diferente. Maria de Fátima diz-lhe para não pensar em fazer isso, mordiscando-o.

Maria de Fátima diz a Cobra que teve de se envolver com Sammy (José Fidalgo) e Caio (Bruno Cabrerizo) para resolver os problemas, sabendo que ele não a vai censurar por isso. Maria de Fátima conta a Cobra também ter tramado Flor (Benedita Pereira).