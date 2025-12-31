Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

  TVI Novelas
  Hoje às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima - TVI

Ele já tem um plano.

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) está incrédulo por Cobra (Ricardo Burgos) querer que ele seduza Maria de Fátima (Rita Pereira) quando ele sempre disse que ela era a mulher da sua vida. Cobra diz magoado querer descobrir a verdade sobre Maria de Fátima gostar ou não dele, e de caminho deixá-lo rico com aquilo.

Cobra diz a Caio querer perceber se Maria de Fátima está a mentir sobre amá-lo, admitindo que eles terão uma ligação para todo o sempre com tudo o que fizeram juntos. Cobra propõe por fim a Caio aliar-se a ele para roubarem tudo a Maria de Fátima. Caio esboça ar interessado.

Recorde-se que Cobra anda a pressionar Maria de Fátima:

