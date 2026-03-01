Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desaba nos braços de Cobra, após descobrir que mais pessoas sabem o seu segredo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:17
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desaba nos braços de Cobra, após descobrir que mais pessoas sabem o seu segredo - TVI

A mulher Sammy fica em lágrimas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) repreende irritada Cobra (ricardo Burgos) por ele ter posto escutas para ouvir as suas conversas. Cobra diz-lhe que é graças a isso que a pode avisar agora que Caio (Bruno Cabrerizo) está a par de tudo sobre o passado dela, e foi logo telefonar a alguém a contar que ela e Manuel tiveram um caso. Maria de Fátima estaca em choque.

Maria de Fátima está aflita que Caio denuncie o caso que teve com Manuel, que faria com que ela perdesse tudo o que conseguiu alcançar na sua vida. Cobra diz estar ali para protegê-la. Maria de Fátima deixa-se cair nos braços de Cobra a chorar. Cobra abraça-a protetor.

Recorde-se que, até então, Maria de Fátima confiava em Caio de olhos fechados:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vira-se contra Marcus e denuncia-o para salvar Vivi

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quer deixar Sammy e já tem um plano

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Maria de Fátima propõe a Rufino: «O que é que acha de ser meu sócio na empresa?»

Terra Forte
sex, 27 fev

Terra Forte: Para defender Vivi, Armando dá um murro em Marcus

Terra Forte
sex, 27 fev

Terra Forte: Caio mata Rufino?

Terra Forte
sex, 27 fev

Terra Forte: Armando sai desorientado para ajudar Babi

Terra Forte
sex, 27 fev

Terra Forte: «Acha que está preparada para ver a Maria de Fátima ser totalmente destruída?»

Terra Forte
sex, 27 fev
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
1

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
2

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

qua, 25 fev
3

Inês Curado

qua, 25 fev
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai à luta por Nico

Amor à Prova
Hoje
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade

Amor à Prova
dom, 11 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Amor à Prova
sex, 27 fev

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Amor à Prova
qui, 26 fev

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

qui, 26 fev

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

qua, 25 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Amor à Prova
sex, 27 fev
FORA DO ECRÃ

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
Ontem

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
Ontem

Depois de anunciar gravidez, Kelly Bailey deixa mensagem aos fãs

sex, 27 fev

Amigos de Pedro Lima reúnem-se para homenagem tocante: «Alguém com uma capacidade ímpar de união»

sex, 27 fev

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Amor à Prova
qui, 26 fev
Mais Fora do Ecrã