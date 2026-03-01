Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desaba nos braços de Cobra, após descobrir que mais pessoas sabem o seu segredo

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) repreende irritada Cobra (ricardo Burgos) por ele ter posto escutas para ouvir as suas conversas. Cobra diz-lhe que é graças a isso que a pode avisar agora que Caio (Bruno Cabrerizo) está a par de tudo sobre o passado dela, e foi logo telefonar a alguém a contar que ela e Manuel tiveram um caso. Maria de Fátima estaca em choque.
Maria de Fátima está aflita que Caio denuncie o caso que teve com Manuel, que faria com que ela perdesse tudo o que conseguiu alcançar na sua vida. Cobra diz estar ali para protegê-la. Maria de Fátima deixa-se cair nos braços de Cobra a chorar. Cobra abraça-a protetor.
Recorde-se que, até então, Maria de Fátima confiava em Caio de olhos fechados: