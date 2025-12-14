Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica em apuros com conversa de Cobra

Em «Terra Forte», Moreira diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que tem visitas. Maria de Fátima recompõe-se, a pensar ansiosa ser Sammy.

Maria de Fátima fica atónita por ser Cobra e não Sammy (José Fidalgo) quem foi ter com ela. Cobra (Ricardo Burgos) exige explicações a Maria de Fátima sobre o casamento dela poder ter terminado.

Cobra questiona Maria de Fátima se afinal o andou a enganar todos aqueles anos e ama Sammy e não ele, salientando que ela não o procurou na noite anterior. Maria de Fátima olha-o comprometida. Os filhos deles entram, estranhando verem ali Cobra.

De relembrar que eles são amantes desde sempre: