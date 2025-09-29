«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo

  TVI Novelas
  29 de setembro de 2025
Rita Pereira surpreendeu os seguidores com um desabafo inesperado nas redes sociais.

Esta segunda-feira, dia 29, Rita Pereira utilizou o Instagram para partilhar um desabafo pessoal sobre o fim de semana. A atriz contou estar a atravessar uma fase mais delicada em termos de saúde, mas afirmou confiar que tudo acabará por correr bem. Explicou ainda o motivo pelo qual decidiu não revelar logo a situação aos seguidores.

"Este fim de semana foi extremamente difícil para mim em termos de saúde. Não partilhei nada porque acho que parece sempre que as pessoas procuram atenção, pena e likes quando partilham que estão mal, mas a verdade é que, que sentido faz eu dizer que sou autêntica nas redes sociais, depois, quando estou na m**, não partilho?!**", escreveu.

Rita Pereira acrescentou que não consegue deixar de pensar em quem enfrenta doenças graves e dolorosas: "E depois penso 'há pessoas que estão neste momento extremamente doentes, doentes mesmo a sofrer, doentes sabendo que não há nada que possam fazer para melhorar e apanham um story destes de uma pessoa que está doente sim, mas que sabe que vai ficar bem…' e isto fica a bater-me na cabeça sobre se vale ou não a pena partilharmos quando não estamos bem."

Por fim, sublinhou também o lado positivo de partilhar fragilidades: "Mas depois tem o outro lado, partilho que não estou bem para que, quem está como eu, perceba que eu não estou sempre bem e está tudo bem porque vai passar, é respirarmos, mandarmos um f**** e sermos pacientes que o dia de amanhã será melhor. Pronto, é isto. E, agora, mesmo estando assim, tenho de ir gravar. Vida que segue**", concluiu.

Relembre-se também desta entrevista da atriz a Cristina Ferreira em que conta como reage a todas as críticas que recebe online: 

