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Ao lado do namorado, Rita Pereira deslumbra com visual sexy e ousado: "MUSA DO VERÃO"

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:07
Ao lado do namorado, Rita Pereira deslumbra com visual sexy e ousado: "MUSA DO VERÃO" - TVI

A atriz esteve no festival Afronation e não passou despercebida

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Rita Pereira voltou a ser o centro das atenções durante um festival de verão, o Afronation, e os elogios multiplicaram-se rapidamente nas redes sociais. A atriz surgiu com um visual descontraído, mas ousado, composto por um biquíni cor de laranja conjugada com uma peça transparente cheia de brilhos, num look que não passou despercebido aos seguidores.

Nas imagens partilhadas, Rita surge a desfrutar do ambiente de festa ao lado do namorado e de algumas artistas, como a cantora Nenny, mostrando toda a sua sensualidade. O conjunto escolhido destacou a silhueta e a boa forma física da atriz e os seguidores rapidamente encheram a caixa de comentários: "MAS ESSE CORPÃO", escreveu Yolanda Tati. Já outra seguidora não poupou elogios: “Oh Rita tu arrasas mesmo”.

A viver uma fase feliz a nível pessoal e profissional, Rita Pereira continua também a marcar presença na ficção nacional. Atualmente, dá vida à personagem Maria de Fátima na novela Terra Forte, uma das personagens elogiadas pelos fãs da novela.

Histórias sem pausas?
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Com uma receção tão positiva e um impacto tão significativo junto dos telespectadores, “Terra Forte” afirma-se como uma das novelas mais marcantes do momento em Portugal, deixando grandes expectativas para aquilo que poderá ainda acontecer numa eventual segunda temporada.

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