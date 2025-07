Terra Forte: Vilã ou boazinha? Rita Pereira revela em primeira-mão detalhes da sua personagem

As gravações de “Terra Forte”, a nova grande aposta da ficção da TVI, já começaram e o cenário não podia ser mais deslumbrante: Florianópolis, no Brasil, é o local escolhido para dar início à história que promete prender os telespectadores ao ecrã no final de 2025. Entre os nomes confirmados no elenco, Rita Pereira assume já um papel de destaque e não esconde o entusiasmo.

Nas redes sociais, a atriz partilhou imagens dos bastidores e revelou que está a dar vida a uma nova personagem: Maria de Fátima, uma vilã intensa, complexa e cheia de camadas: «Uma mulher com passado duro, sede de poder, que carrega mágoas, ambições, mentiras e desejos», descreveu Rita, visivelmente entusiasmada com o desafio.

«É em Florianópolis que começa este novo capítulo da minha vida profissional. Uma nova telenovela, uma nova história, uma nova mulher», escreveu na legenda da publicação, onde partilha também momentos do primeiro dia de gravação, envolvida num ambiente tropical e misterioso.

A novela é escrita por Maria João Costa, autora de grandes sucessos da estação como “Ouro Verde” e “Cacau”, e aposta numa trama que cruza destinos entre Portugal e a América do Sul, com uma narrativa envolvente e marcada por segredos, traições e reencontros.

A escolha de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, traz à produção um cenário natural pouco explorado nas novelas portuguesas, com paisagens de cortar a respiração, praias paradisíacas e uma energia única, como já é possível ver nas primeiras imagens divulgadas.

Rita Pereira não poupou elogios à personagem que interpreta, garantindo que Maria de Fátima será um dos papéis mais desafiantes da sua carreira. «Uma história que promete prender o público do início ao fim e sem dúvida, um mergulho numa das personagens mais desafiantes da minha carreira», confessou.

Apesar de ainda faltar algum tempo para a estreia, prevista para o último trimestre de 2025, os fãs da atriz e da ficção da TVI já começam a reagir com entusiasmo às primeiras partilhas: «Saudades de vê la nos ecrãs❤️» e « Ansiosa para a estreia!! Vai com tudo. Vai mostrando conteúdos. Muito sucesso.». As gravações decorrem agora no Brasil, mas em breve passarão também por Portugal.

“Terra Forte” promete ser uma viagem emocional, com um elenco de luxo e uma história poderosa. Até lá, os bastidores e as primeiras pistas sobre as personagens vão deixando o público cada vez mais curioso.