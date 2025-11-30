Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial?

Em «Terra Forte», Moreira admite a Maria de Fátima (Rita Pereira) que teve de engolir o papel que ela escreveu para Vivi (Sofia Nicholson) por a filha dela ter entrado nesse momento e Maria de Fátima desliga-lhe a chamada na cara. Delfina (Elsa Galvão) vem com uma fotografia de Vivi e um porquinho mealheiro, dizendo já estar a arranjar fundos para a família pagar o caixão de Vivi. Moreira cai redondo no chão desmaiado.

Maria de Fátima indica que está fora de perigo por a filha de Vivi não ter visto o que estava escrito no papel, e duvidar que Vivi lhe tenha contado que estava a chantageá-la. Cobra (Ricardo Burgos) insiste que ela pode estar sob suspeita se a filha tiver percebido que aquilo era uma ameaça. Ambos olham atrapalhados para Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) a perguntarem-lhes do que estão a falar.

Recorde-se que eles são cúmplices há muitos anos: