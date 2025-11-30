Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima são apanhados em momento crucial? - TVI

Pode ser o fim da linha.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Moreira admite a Maria de Fátima (Rita Pereira) que teve de engolir o papel que ela escreveu para Vivi (Sofia Nicholson) por a filha dela ter entrado nesse momento e Maria de Fátima desliga-lhe a chamada na cara. Delfina (Elsa Galvão) vem com uma fotografia de Vivi e um porquinho mealheiro, dizendo já estar a arranjar fundos para a família pagar o caixão de Vivi. Moreira cai redondo no chão desmaiado.

Maria de Fátima indica que está fora de perigo por a filha de Vivi não ter visto o que estava escrito no papel, e duvidar que Vivi lhe tenha contado que estava a chantageá-la. Cobra (Ricardo Burgos) insiste que ela pode estar sob suspeita se a filha tiver percebido que aquilo era uma ameaça. Ambos olham atrapalhados para Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) a perguntarem-lhes do que estão a falar.

Recorde-se que eles são cúmplices há muitos anos: 

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha Cobra a chantagear o suspeito de sabotar a Komibem?

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Furiosa, Rosinha revela o grande segredo de Dani

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy alerta: «Ninguém está acima da lei. Não há exceções, nem a minha mulher»

Terra Forte
sex, 28 nov

Terra Forte- Cobra manipula Sammy: «Não posso deixar quebrares o protocolo»

Terra Forte
sex, 28 nov

Terra Forte: Dudu e Rosinha têm discussão feia

Terra Forte
sex, 28 nov

Terra Forte: Cobra é um corrupto e tenta comprar o suspeito

Terra Forte
sex, 28 nov

Terra Forte: Moreira engole as provas de Vivi contra Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 28 nov
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «A Protegida»: Anita dá uma lição a Laura

A Protegida
Ontem
1

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
2

Exclusivo «A Protegida»: É o julgamento de Óscar e Laura faz de tudo para o tramar

A Protegida
sáb, 15 nov
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
4

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
5

Há um parque aquático interior em Portugal considerado dos melhores da Europa. E, é incrível

sex, 28 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

sex, 28 nov

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
sex, 28 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

qui, 27 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
sex, 28 nov
FORA DO ECRÃ

Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

Hoje

Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

Ontem

«Pela primeira vez!»: Marta Melro mostra transformação inesperada da filha

Ontem

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

sex, 28 nov

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
qui, 27 nov

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

qui, 27 nov
Mais Fora do Ecrã