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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de mudar de visual, Maria de Fátima submete-se a transformação extrema

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 19min
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de mudar de visual, Maria de Fátima submete-se a transformação extrema - TVI

Ela faz o impensável para sobreviver.

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) prossegue na sua viagem no autocarro, suspirando agastada por estar no meio daquela gente. Suspira fundo a mentalizar-se que os seus planos vão dar certo.

FLASHBACK INÉDITO: Rambo diz a Maria de Fátima que ela precisa mesmo de desaparecer do mapa, sendo melhor mudar o seu estilo de vestir também. Maria de Fátima diz a Rambo já saber onde se pode esconder, que será no lugar mais improvável onde a poderiam procurar. Maria de Fátima pede a Rambo o favor de lhe arranjar testosterona para poder mudar a voz.

Recorde-se que Maria de Fátima já costumava disfarçar o rosto, mas nunca a voz:

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