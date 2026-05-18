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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Escondida num lugar luxuoso, Maria de Fátima está a viver um autêntico pesadelo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:32
Vem aí em «Terra Forte»: Escondida num lugar luxuoso, Maria de Fátima está a viver um autêntico pesadelo - TVI

A vida dela dá uma grande volta e não é o que esperava.

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Em «Terra Forte», numa sumptuosa casa em Miami, vemos Maria de Fátima (Rita Pereira) atirar com o telemóvel, furiosa a ver a notícia de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) se irem hoje casar. Alexandre admite a Maria de Fátima que sabia daquilo, mas preferiu não lhe dizer nada para não a perturbar.

Ela lastima-se a Alexandre de estar a viver uma vida de cativeiro por andar fugida à justiça, ainda que lhe agradecendo tudo o que fez por ela.

Alexandre diz-lhe que ela lhe parece estar com ciúmes de Flor e Sammy se irem casar, dizendo-lhe não gostar disso enquanto lhe agarra ameaçadoramente no pescoço. Maria de Fátima engole em seco. 

Recorde-se que todos os esquemas de Maria de Fátima acabaram por ser descobertos:

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