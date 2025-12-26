Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima perde o controlo ao ver Flor ser homenageada como morta

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) fica em choque por Moreira ter tomado a iniciativa de fazer um quadro com a fotografia de Flor (Benedita Pereira) para pôr no mural que tem as fotografias de Manuel (António Capelo) e Vivi (Sofia Nicholson), perguntando-lhe de imediato se mais alguém sabe daquilo. Moreira nega atrapalhado.

Maria de Fátima diz furiosa a Moreira que ele não tem noção do problema que lhe acabou de causar. Marilene vê o quadro e dá os pêsames a Maria de Fátima pela morte de Flor, deixando-a ainda mais irritada. Maria de Fátima corre atrás de Moreira com o quadro na mão a tentar acertar-lhe. Maria de Fátima pensa em Sammy a olhar para o quadro de Flor, furiosa por saber que o marido continua apaixonado por ela. Começa a destruir o quadro com violência.

De recordar que Maria de Fátima estava disposta em tornar-se uma pessoa melhor: