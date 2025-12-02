Rita Pereira faz emocionante homenagem: «O amor não acaba quando o corpo descansa»

  • TVI Novelas
  Hoje às 17:14
Rita Pereira faz emocionante homenagem: «O amor não acaba quando o corpo descansa» - TVI

A atriz recriou um detalhe marcante da infância para homenagear o avô.

Rita Pereira emocionou os seguidores ao partilhar uma homenagem muito especial ao avô, que partiu este ano aos 98 anos. No vídeo divulgado, a atriz revelou como transformou a saudade em gesto e recriou uma das memórias mais marcantes da sua infância.

«Quando eu era criança, o meu avô criou um pequeno paraíso no quintal de casa dele», começou por recordar. Esse espaço tinha um tanque simples, mas cheio de encanto, coberto de conchas colocadas «uma a uma» pelo avô, como se «estivesse a colar memórias no cimento».

Foi ali que Rita aprendeu que «o amor existe nos detalhes, nos gestos silenciosos, na beleza que fica para além do tempo».

Com a partida do avô, quis manter viva essa ligação. «O amor não acaba quando o corpo descansa», sublinhou, explicando que decidiu transformar a saudade em homenagem. Para isso, encheu também a sua piscina de conchas, símbolo direto daquele tanque que marcou a sua infância e a ensinou a ver poesia no simples.

A atriz revelou ainda que contou com ajuda para concretizar esta homenagem. «Obrigada ao meu @tiagocareto que me ajudou porque eu não percebo nadinha de materiais de construção e afins», escreveu, agradecendo o apoio na recriação deste cenário emocional. Rita concluiu com uma mensagem de ternura: «Obrigada ao meu avô, que me ensinou a eternidade nos simples.»

