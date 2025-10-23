Terra Forte

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Um momento emocionante que deixou a atriz de boca aberta.

A atriz Rita Pereira, que dá vida a Maria de Fátima na novela “Terra Forte”, voltou a encantar os fãs com uma reação cheia de emoção e ternura. Na novela da TVI, interpreta a filha de Adelaide, uma antiga empregada da família Terra Forte. Com origens humildes e sempre sentindo-se à margem da família principal, Maria de Fátima desenvolveu um forte complexo de inferioridade e inveja em relação à prima Flor, interpretada por Benedita Pereira. Na história, Maria de Fátima é mãe de Dudu, personagem interpretada por Tomás Taborda, e tia de Rosinha, papel entregue a Francisca Salgado. Os três têm protagonizado momentos de grande emoção na novela, mas o que mais surpreendeu o público aconteceu fora do ecrã.

Os jovens atores Tomás Taborda e Francisca Salgado partilharam recentemente um vídeo nas redes sociais onde aparecem sentados num sofá a cantar juntos, num momento genuíno, feliz e cheio de cumplicidade. O vídeo tornou-se rapidamente viral, e Rita Pereira não resistiu a reagir. A atriz republicou o vídeo e escreveu com carinho e surpresa: “Mas como assim? O meu filho e a minha sobrinha a embalarem a internet e eu só descobri agora… Maravilhoso.

No vídeo original, os jovens escreveram: “Depois de a Rosinha ter salvo o Dudu, o mínimo era o Tomás e a Francisca meterem-se na cantoria 🤍.

As reações dos fãs foram imediatas e os comentários multiplicaram-se. Entre elogios e emoção, destacaram-se mensagens como: “Estou tão encantada que este será o meu segundo comentário 😂🫶🏾 Preciso desta música no meu Spotify!”, escreveu novamente Rita Pereira. “Sou a vossa fã número 1!!!! Tanto talento junto 😍😍😍😍😍”; “Que bonitos e talentosos ❤️”; “Duas pérolas! ❤️”, elogiou o ator João Catarré, colega de elenco em “Terra Forte”.

O momento rapidamente conquistou o público, mostrando que a química entre os atores ultrapassa a ficção. Entre talento, ternura e boa disposição, Rita Pereira demonstrou o orgulho que sente pelos seus “filhos televisivos”, provando que, em “Terra Forte”, as emoções são tão reais fora do ecrã como dentro dele.

Veja aqui: 

