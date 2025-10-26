Vem aí em «Terra Forte» - Maria de Fátima enfrenta o fantasma do passado: Flor está viva

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) diz a Dani (Camy Ribau) que pelo visto Maria de Fátima (Rita Pereira) se apropriou da vida de Flor (Benedita Pereira), ficando até com o noivo dela. Desliga a dizer à irmã que a mãe lhe está a ligar. Maria de Fátima fica apreensiva por Dudu lhe dizer ter algo bombástico para lhe contar. Dudu diz à mãe que é melhor ela ver com os seus próprios olhos, enviando-lhe uma fotografia. Maria de Fátima estaca em choque ao ver Flor na fotografia.

Maria de Fátima disfarça a sua fúria por Dudu lhe dizer que Rosa Maria (Custódia Gallego) disse que Flor é que era a sua verdadeira herdeira e não ela. Dudu pica a mãe a dizer que a avó está certa e ela terá de dividir a Açoreana com ela.

Maria de Fátima repreende Dudu por estar a acusá-la de querer ficar com tudo dos Terra Forte quando ele e a irmã puderam ter uma vida boa graças a ela. Estaca em choque por Dudu dizer já saber que ela era filha de uma empregada e foi adotada já com vinte anos. Maria de Fátima recusa-se a responder a Dudu a questioná-la por que escondeu tanta coisa do seu passado aos próprios filhos. Fica aflita por Dudu dizer que Sammy (José Fidalgo) está a par de tudo e também acha que aquela mulher é Flor.

Maria de Fátima desliga o telefone na cara de Dudu, furiosa por ele a acusar de ter roubado o noivo a Flor. Maria de Fátima desaba a chorar nervosa por Flor continuar tão bonita como era há vinte anos, indo ver tudo ruir se ela estiver viva. Moreira entra, olhando preocupado para o estado da patroa.

Recorde o momento em que Maria de Fátima emocionou-se ao recordar Flor: