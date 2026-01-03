Vem aí «Terra Forte»: António impede que Flor descubra namoro de Dudu e Rosinha

Em «Terra Forte», a família revela a Flor (Benedita Pereira) que Rosinha (Francisca Salgado) e Magui dormiram no seu quarto para que António (João Catarré) não sentisse saudades. Mais tarde, quando Dudu (Tomás Taborda) elogia Rosinha e lhe dá a mão, Flor observa a cena com seriedade, deixando transparecer a sua atenção e reflexão.

Enquanto isso, Dudu, Rosinha e Dani (Camy Ribau) ficam confusos com o comportamento de António, que insiste para que não contem a Flor sobre o namoro entre Dudu e Rosinha. Eles não compreendem a justificativa de António, alegando que Flor ainda não está recuperada, já que ela aparenta estar bem. Dani dá a mão a Rosinha para encobrir a atitude de Dudu, enquanto Flor continua desconfiada. Maria de Fátima (Rita Pereira) chega e abraça Flor com grande cumplicidade.

Rosa Maria (Custódia Gallego) também se mostra surpreendida e admite não entender por que António quer esconder a relação de Flor. António tenta disfarçar, afirmando acreditar que o namoro não vai durar e que, por isso, não vale a pena preocupar Flor com isso. Apesar das dúvidas iniciais, Rosa Maria acaba por concordar com ele.

A familia tem sido um verdadeiro entrave para este casal, ora veja: