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Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha desaparecem da mansão e Maria de Fátima é descoberta por Dani

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 2min
Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha desaparecem da mansão e Maria de Fátima é descoberta por Dani - TVI

Todos em pânico.

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Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) saem sorrateiramente de casa. Dudu avisa Rosinha de que já têm um táxi à espera no exterior.

Entretanto, Susette (Inês Faria) vai ao quarto de Sammy (José Fidalgo) e conta-lhe que não encontrou Dudu em lado nenhum. Ao perceber o que se passa, Sammy sai imediatamente à sua procura.

Pouco depois, Maria de Fátima (Rita Pereira) chega à mansão e estranha ouvir todos a chamar por Dudu. Susette explica-lhe que Dudu e Rosinha saíram de casa. Maria de Fátima tenta contactar o filho, mas o telefone está desligado, deixando-a visivelmente apreensiva.

Susette mostra então a Sammy um vídeo onde é possível ver Dudu e Rosinha a abandonarem a mansão com mochilas grandes, dando a entender que terão partido para viajar. Sammy fica preocupado.

Mais tarde, Maria de Fátima confronta Dani (Camy Ribau) e exige saber onde está Dudu. Ao retirar-lhe os óculos e olhar para ela, Dani fica em choque ao reconhecer a mãe.

Maria de Fátima critica-a por não ter impedido a fuga de Dudu, afirmando que ele estava prestes a ser salvo por ela, uma vez que é previsível que Dani seja compatível com ele. Nesse momento, Susette entra e surpreende-se ao ver Maria de Fátima a agarrar Dani, mas Dani opta por não revelar a verdadeira identidade da mãe. 

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